В Кинеле мужчина ударил оппонента молотком по голове

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В городе Кинель полицейские задержали мужчину, подозреваемого в совершении тяжкого преступления.Как установили полицейские, между пенсионером и его 54-летним оппонентом произошел конфликт, в результате которого подозреваемый нанес мужчине удар в область головы молотком. За помощью пострадавший обратился в больницу.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.