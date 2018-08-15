В Кинеле мужчина предлагал хозяину сдать автомобиль в металлолом, а потом украл его
15 августа 2018 09:19
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21-летний владелец отечественного автомобиля сообщил полицейским, что принадлежащее ему транспортное средство еще вечером находилось рядом с домом по улице Элеваторной г. Кинель, а утром он обнаружил пропажу легковушки. Как выяснили сотрудники полиции, аккумулятора в машине не было, в баке находилось около 5 литров бензина. Причиненный материальный ущерб превысил 5 тысяч рублей.
В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские установили, что автомобиль в течение полугода находился без движения, и к владельцу машину неоднократно подходил знакомый с настойчивым предложением сдать транспортное средство в пункт приема металлолома.
В ходе опроса 21-летний житель Кинеля не стал отрицать своей причастности к противоправному деянию. Подозреваемый рассказал сотрудникам полиции о том, что ночью он принёс с собой аккумуляторную батарею, которую установил в транспортное средство. Так как легковушка была не заперта, он смог беспрепятственно попасть в салон и завести автомашину, замкнув провода зажигания. После совершения хищения похититель спрятал транспортное средство на заброшенном участке местности и ушел отдыхать к своему другу. Вечером злоумышленник планировал перегнать машину в пункт приема металлолома, но был задержан сотрудниками полиции.
По информации стражей правопорядка, в 2013 году задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа. В настоящее время похищенный автомобиль изъят и возвращен законному владельцу.
Возбуждено уголовное дело о краже, сообщает облМВД. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Фото pixabay.com
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