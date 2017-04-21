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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Хрящевке Ставропольского района мужчина зарезал знакомого

21 апреля 2017 10:44
118
В Хрящевке Ставропольского района мужчина зарезал знакомого
Преступник и жертва поссорились.

Трагедия произошла 17 апреля в селе Хрящевка Ставропольского района. В дежурную часть поступило сообщение о том, что в одном из домов обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции установили личность погибшего - им оказался 51-летний местный житель, знакомый хозяина жилплощади.

Об убийстве было возбуждено уголовное дело.
По подозрению в совершении данного преступления был задержан мужчина 1963 года рождения, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. В ходе допроса предполагаемый злоумышленник дал признательные показания и сообщил, что причинил телесные повреждения потерпевшему в ходе возникшей между ними ссоры, после чего скрылся с места происшествия, сообщает облМВД.

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