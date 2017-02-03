В Елховском районе 22-летнюю девушку задержали за убийство знакомой

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В полицию поступило сообщение от жительницы села Сухие Аврали. Женщина сообщила полицейским, что к ней в дом пришла соседка и сообщила о совершенном ею убийстве своей знакомой.В доме, где было совершено преступление, полицейские задержали 22-летнюю подозреваемую и доставили ее в отделение полиции для дачи показаний. По версии стражей правопорядка, девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе бытового конфликта причинила потерпевшей несколько ножевых ранений. От полученных телесных повреждений женщина 1989 года рождения скончалась.По данным полицейских, подозреваемая ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности. Обе фигурантки являются жительницами одной из соседних областей и проживали в селе Сухие Аврали у своего знакомого 1992 года рождения.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.