В Чапаевске в лесу нашли 1610 грамм тротила

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В ноябре 2016 года в результате реализации Управлением ФСБ России по Самарской области комплекса оперативно-розыскных мероприятий, в лесополосе на территории г.Чапаевска обнаружено и изъято 1610 грамм тротила, хранящегося в 6 самодельных цилиндрических отрезках пластиковой трубы диаметром 50 мм и длиной 100 мм.В ходе дальнейшей работы установлено, что к незаконному хранению взрывчатых веществ причастен житель г.Чапаевска Рожин Павел Андреевич, 1998 г.р., который в период с августа по сентябрь 2016 года, осуществляя трудовую деятельность в подрядной организации, похитил взрывчатое вещество с территории ОАО «Полимер» и сокрыл в тайнике, оборудованном в лесополосе.По данному факту было возбуждено уголовное дело.Решением Чапаевского городского суда Самарской области Рожин Павел Андреевич признан виновным, ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с наложением штрафа в размере 10000 рублей. Приговор вступил в законную силу.Необходимо также отметить, что в ноябре 2015 года Рожин, в числе своих преступных связей, был осужден по ч.2 ст.214 УК РФ за нанесение экстремистских надписей и изображений на культовой здание «Мечеть Мирмаммеда» в г.Чапаевске.