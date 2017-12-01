В Чапаевске студента ограбили на крыльце колледжа

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В отдел МВД России по городу Чапаевску обратилась местная жительница 1978 года рождения, которая сообщила о том, что ее несовершеннолетнего сына ограбили. Молодой человек является студентом одного из местных колледжей. Он рассказал полицейским, что шел на учебу и слушал музыку в наушниках. На крыльце у входа в учебное заведение стоял неизвестный мужчина и, когда юноша поравнялся с ним, открыто похитил у него сотовый телефон, применив физическую силу. Далее мужчина подбежал к такси, которое ожидало его возле колледжа, и скрылся с места происшествия.В ходе опроса молодой человек сообщил приметы подозреваемого. Злоумышленником оказался ранее судимый за кражу, мошенничество и незаконный оборот наркотиков местный житель 1987 года рождения. Оперативники задержали его по адресу проживания. Мужчина в содеянном сознался и сообщил, что телефон продал водителю такси. Полицейские установили сотрудника таксомоторной службы, изъяли у него похищенное имущество и возвратили потерпевшему.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД.