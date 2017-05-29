В Чапаевске мужчина ударил ножом в живот соседа-пенсионера

102

В полицию Чапаевска поступило сообщение из медицинского учреждения города о госпитализации мужчины 1948 года рождения с проникающим ранением брюшной полости.Полицейские в кратчайшее время установили личность подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью – им оказался 59-летний сосед потерпевшего, ранее судимый за кражу. Сотрудники полиции задержали его на месте совершения преступления спустя несколько часов после сообщения в дежурную часть.В ходе беседы с полицейскими потерпевший рассказал, что они вместе с соседом употребляли алкоголь. Спустя какое-то время между ними началась ссора – гость стал уличать потерпевшего в краже куриных яиц. После этого сосед схватил со стола кухонный нож, нанес оппоненту удар в живот и скрылся. Раненый пенсионер позвонил своей знакомой и сообщил о случившемся, после чего женщина вызвала полицию и скорую помощь.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.