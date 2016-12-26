В Чапаевске мужчина с ножом ограбил сотрудницу фирмы

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Вечером 20 декабря в дежурную часть Отдела МВД России по г. Чапаевску поступило сообщение о нападении на офис организации микрофинансирования, расположенный на улице Ленина. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.Потерпевшая - работница фирмы, рассказала, что в помещение вошел мужчина и, угрожая ножом, потребовал у нее ценные вещи. Злоумышленник похитил два сотовых телефона и два ноутбука.В ходе работы на месте происшествия оперативники установили, что подозреваемый действовал по наводке бывшей работницы офиса, которая под видом дружеского визита пришла в филиал и подала знак к началу преступного действия. После этого и было совершено нападение. Инцидент произошел под конец рабочего дня, и посетителей в офисе уже не было.Подозреваемый – местный житель 1987 года рождения, был задержан в квартире, где на вырученные от реализации похищенного имущества деньги собирался приобрести наркотическое вещество.В настоящее время о разбое возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество изъято. Подозреваемый и его соучастница задержаны, сообщает облМВД.