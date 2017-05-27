В Борском районе мужчина украл свинину, курицу и масло из частного дома

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В полицию обратилась 40-летняя жительница села Немчанка Борского района Самарской области. Заявительница сообщила сотрудникам органов внутренних дел, что неизвестный преступник проник в ее частный дом и похитил продукты питания.Полицейские предложили, что совершить данное преступление мог ранее судимый 41-летний местный житель. В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение предполагаемого злоумышленника и задержали его.В ходе допроса подозреваемый признался сотрудникам полиции, что он является временно безработным и нередко злоупотребляет спиртным. По версии оперативников, он, подобрав ключ, проник в домовладение и похитил из кухни растительное масло, а также куриное и свиное мясо.Возбуждено уголовное дело о краже, сообщает облМВД.