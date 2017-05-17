В Большеглушицком районе мужчина избил и задушил пожилую знакомую женщину

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В квартире дома села Большая Глушица был обнаружен труп хозяйки жилплощади 1950 года рождения с признаками насильственной смерти.По указанному адресу прибыли сотрудники полиции. Стражи правопорядка осмотрели место происшествия, изъяли вещественные доказательства, опросили соседей.Полученные результаты судебно-медицинской экспертизы свидетельствовали о том, что причиной смерти пенсионерки являлась механическая асфиксия в результате сдавливания шеи. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали предполагаемого преступника - им оказался ранее судимый житель села Большая Глушица 1980 года рождения. Из опроса подозреваемого следует, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес побои своей знакомой, после чего начал ее душить до тех пор, пока она не перестала сопротивляться.Возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает облМВД.