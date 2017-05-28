В Большечерниговском районе раскрыли кражу домашнего кинотеатра и ноутбука через окно

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В ОМВД России по Большечерниговскому району с заявлением о пропаже имущества обратилась жительница села Малая Черниговка. Женщина рассказала о том, что из ее дома неизвестные похитили ценное имущество.Полицейские установили подробности случившегося и личность подозреваемого. Согласно собранной информации, в середине апреля этого года 43–летний мужчина, ранее судимый за кражи, через оконный проем незаконно проник в дом к потерпевшей, откуда похитил домашний кинотеатр, тепловую керамическую пушку и ноутбук. Злоумышленник признал свою вину и написал явку с повинной. Похищенная техника уже изъята правоохранителями и вскоре будет возвращена законной владелице.Возбуждено уголовное дело о краже, сообщает облМВД.