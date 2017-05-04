В Богатовском районе мужчина украл металлолом

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В полицию обратился житель села Богатое 1965 года рождения. Мужчина сообщил полицейским, что в период времени с 14 по 21 апреля у него похитили лом и отходы черных металлов общей массой 760 кг. Причинный ущерб потерпевший оценил свыше 5300 рублей.. Сотрудники органов внутренних дел опросили владельцев соседних участков с целью установления возможных свидетелей. Они рассказали, что видели молодого мужчину, который перелез через забор и беспрепятственно похитил лом и отходы черных металлов с дачного участка соседа.Полицейские установили, что к преступлению может быть причастен безработный житель Богатовского района 1991 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Установив место нахождения злоумышленника, сотрудники органов внутренних дел задержали его в квартире у знакомого.Мужчина признался правоохранителям, что похищенное имущество сдал, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.В настоящее время возбуждено уголовное дело о краже, сообщает облМВД.