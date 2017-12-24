В Безенчукском районе злоумышленник в кафе познакомился с девушкой и похитил её сотовый телефон

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В полицию поступило сообщение от местной жительницы 1997 года рождения о том, что у нее украли сотовый телефон. Причиненный материальный ущерб составил более 7 тысяч рублей.Потерпевшая находилась в одном из кафе, когда к ней подошел познакомиться один из посетителей. Получив отказ, молодой человек в течение вечера неоднократно проявлял настойчивость и в ходе завязавшейся беседы присел за столик к девушке. Ухажер видел, как собеседница воспользовалась сотовым телефоном, достав его из кармана куртки, затем, положив гаджет обратно, она отошла, оставив верхнюю одежду на стуле. По имеющимся данным, воспользовавшись данным обстоятельством, злоумышленник похитил телефон и скрылся.В результате проведения оперативных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее не судимый житель Безенчукского района 1997 года рождения. В ходе опроса злоумышленник признал свою вину и пояснил сотрудникам полиции, что, похитив телефон, он отправился домой. Следуя через железнодорожный мост и оглянувшись назад, он заметил патрульную машину, проезжающую мимо. Молодой человек решил, что девушка успела позвонить в полицию и сообщить о краже, после чего решил незамедлительно избавиться от похищенного имущества, скинув его с моста. В настоящее время подозреваемый возместил причиненный материальный ущерб в полном объеме.О краже возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.