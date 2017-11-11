В Безенчукском районе молодой человек украл деньги с банковской карты подруги

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В дежурную часть ОМВД России по Безенчукскому району обратилась местная жительница 1997 года рождения с сообщением о совершенной краже с её банковской карты.В ходе опроса заявительницы полицейские выяснили, что потерпевшая получила льготную выплату на принадлежащую ей банковскую карту. Узнав о поступлении средств на счет, она попросила отца своего знакомого, подрабатывающего в такси, довезти ее до банка. После получения средств, девушка положила конверт с пин - кодом и картой в бардачок машины. Выйдя из автомобиля возле дома, потерпевшая забыла забрать конверт. На следующий день девушке на телефон пришло смс - сообщение с оповещением о списании денежных средств со счета. Девушка сразу заблокировала карту.В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции установили, что кражу денег с карты совершил ее друг детства - сын мужчины, отвозившего ее в банк. Злоумышленник был задержан по месту жительства. Им оказался местный житель 1996 года рождения, в этом году уже судимый за кражу.Сотрудники полиции выяснили, что на следующий день после поездки в банк подозреваемый мыл машину и нашел банковскую карту с пин-кодом, после чего поспешил обналичить имеющиеся на счету денежные средства в сумме 20 тысяч рублей. В ходе опроса задержанного установлено, что денежные средства он потратил на собственные нужды, купив одежду и мобильный телефон. Мужчина сознался в содеянном.Возбуждено уголовное дело о краже, сообщает облМВД.