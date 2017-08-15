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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Безенчуке задержали пьяного водителя, который оказался угонщиком

15 августа 2017 10:08
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В Безенчуке задержали пьяного водителя, который оказался угонщиком
Мужчина ранее судим за кражу и угон.

Во время несения службы в Безенчукском районе инспекторы ДПС остановили автомашину ВАЗ-2106, водитель которой нарушил Правила дорожного движения. При проверке документов полицейские установили, что у мужчины присутствуют внешние признаки алкогольного опьянения, а также отсутствует свидетельство о регистрации транспортного средства.

Водитель машины не мог пояснить, кому принадлежит данное транспортное средство, кроме того, сотрудники полиции обратили внимание, что автомашина заведена путем замыкания проводов. Инспекторы ГИБДД установили собственника автомобиля, который сообщил, что оставил его несколько часов назад около дома, и на данный момент машина исчезла.

Нетрезвый водитель легковушки - житель поселка Безенчук 1993 года рождения, был доставлен в отдел внутренних дел. Мужчина пояснил, что открыл дверь автомашины с помощью подручных средств, чтобы доехать до дома. По данным сотрудников органов внутренних дел, злоумышленник ранее судим за кражу и угон.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
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