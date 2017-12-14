В Безенчуке мужчина и женщина украли двадцать метров медного кабеля
14 декабря 2017 10:42
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В поселке Безенчук, со столбов электропередач на улице Восточной неизвестные злоумышленники похитили медный кабель. Очевидцы рассказали сотрудникам правоохранительных органов, как выглядели похитители. Была составлена ориентировка, которую передали всем патрульным экипажам, несущим службу на территории населенного пункта.
Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, заметил на улице Школьной мужчину и женщину, внешность которых совпадала с приметами разыскиваемых. Стражи правопорядка задержали их и передали для дальнейшего разбирательства сотрудникам органов внутренних дел.
В дальнейшем их причастность к похищению медного кабеля подтвердилась. Возбуждено уголовное дело по статье «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения».
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