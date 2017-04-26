В Автозаводском районе Тольятти пресекли незаконную продажу алкоголя

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В Управление МВД России по г. Тольятти поступило сообщение о продаже алкогольной продукции без товарно-сопроводительных документов в кафе, расположенном на улице Ботанической в Автозаводском районе.Сотрудники полиции совместно с представителями общественного движения «Народный контроль» организовали проверку полученной информации. Нарушение закона подтвердилось. В отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении, сообщает облМВД.Алкогольная продукция объемом 18 литров стоимостью более 2 000 рублей изъята из незаконного оборота. Административный материал направлен в районный суд г. Тольятти для рассмотрения и принятия решения. Нарушителю грозит административный штраф в размере от 5 000 до 10 000 рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.