Уже находившегося в розыске мужчину в Новокуйбышевске задержали, когда он пытался обокрасть магазин

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Работники одного из магазинов обратили внимание на клиента, предположительно, собиравшегося что-то украсть. Персонал торговой точки нажал «тревожную кнопку». На место происшествия прибыл ближайший экипаж вневедомственной охраны.Стражи правопорядка задержали мужчину, пытавшегося совершить мелкое хищение товаров. Проверив его по базе данных, патрульные выяснили, что ранее судимого 39-летнего местного жителя за неделю до этого объявили в розыск, поскольку он скрылся от органов предварительного следствия.Сотрудники Росгвардии взывали на место происшествия своих коллег из полиции и передали задержанного представителям органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-группа Управления Росгвардии.