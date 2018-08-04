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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Уральца приговорили к 20 годам колонии за двойное убийство из-за 50 копеек life.ru

4 августа 2018 22:43
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Мужчина признан виновным по статьям
Свердловский областной суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима 28-летнего Александра Назарова, зарубившего топором двух человек из-за старинных монет, передает life.ru. Об этом сообщает портал Ura.ru со ссылкой на старшего помощника руководителя СК региона Александра Шульгу.


Назаров знал, что его знакомые хранят дома две серебряные монеты по 25 копеек 1896 года выпуска. В состоянии алкогольного опьянения он проник в дом к ним и зарубил топором 27-летнего мужчину и 25-летнюю женщину, после чего устроил пожар. Злоумышленнику удалось продать монеты за 7000 рублей.

По словам представителя СК, мужчина признан виновным по статьям "Убийство двух лиц, сопряжённое с разбоем" и "Умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога". 
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