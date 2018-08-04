Уральца приговорили к 20 годам колонии за двойное убийство из-за 50 копеек life.ru

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Назаров знал, что его знакомые хранят дома две серебряные монеты по 25 копеек 1896 года выпуска. В состоянии алкогольного опьянения он проник в дом к ним и зарубил топором 27-летнего мужчину и 25-летнюю женщину, после чего устроил пожар. Злоумышленнику удалось продать монеты за 7000 рублей.По словам представителя СК, мужчина признан виновным по статьям "Убийство двух лиц, сопряжённое с разбоем" и "Умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога".