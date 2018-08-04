Уральца приговорили к 20 годам колонии за двойное убийство из-за 50 копеек life.ru
4 августа 2018 22:43
232
Назаров знал, что его знакомые хранят дома две серебряные монеты по 25 копеек 1896 года выпуска. В состоянии алкогольного опьянения он проник в дом к ним и зарубил топором 27-летнего мужчину и 25-летнюю женщину, после чего устроил пожар. Злоумышленнику удалось продать монеты за 7000 рублей.
По словам представителя СК, мужчина признан виновным по статьям "Убийство двух лиц, сопряжённое с разбоем" и "Умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога".
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
3 августа 2018 22:05
Расследование уголовного дела продолжается. Закон
348
3 августа 2018 21:36
В рамках расследования уголовного дела незарегистрированное медицинское оборудование, поставленное Шатило в медицинские учреждения, изъято и опечатано. Закон
359
3 августа 2018 15:41
Теперь "волшебник в голубом вертолёте" по приговору суда может остаться без сладкого на два года. Закон
185
3 августа 2018 15:25
Молодой человек должен был пройти альтернативную службу в доме-интернате в Саратовской области, но не приехал туда, потому что ему негде было жить. Закон
260
2 августа 2018 17:05
Расследование уголовного дела продолжается. Закон
655
2 августа 2018 16:40
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств... Закон
241
2 августа 2018 16:06
В результате было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Суд уже арестовал троих подозреваемых. Закон
248
Происшествия
4 августа 2018 22:23
Пострадала девушка-пассажирка, у неё сломана рука. Происшествия
253
4 августа 2018 21:41
Был ли архимандрит за рулём машины, попавшей в смертельную аварию, пока не известно. Происшествия
341
4 августа 2018 21:29
В городе Дзержинске Нижегородской области два 17-летних подростка играли на стадионе "Капролактамовец". Происшествия
364
Криминал
4 августа 2018 22:43
Мужчина признан виновным по статьям "Убийство двух лиц, сопряжённое с разбоем" и "Умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога". Криминал
214
4 августа 2018 11:42
Ранее подозреваемый и потерпевший конфликтовали на бытовой почве. Криминал
205
4 августа 2018 10:20
Он бросил похищенное, заметив, что его преследуют. Криминал
174
Видео
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
616
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
574
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1080
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
852
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
891
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
1058
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1506
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1467
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3169
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2246
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3390
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
694
Мероприятия
В день матча «Крылья Советов» - «Оренбург» будет организовано транспортное сообщение между центром Самары и стадионом «Самара Арена»