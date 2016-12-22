Убийцы жены самарского полицейского показали, где спрятали ее вещи
22 декабря 2016 12:25
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Напомним, в ночь с 10 на 11 декабря на главу О МВД России по Отрадному Дмитрия Вашуркина и его жену было совершено нападение в их доме, расположенном в пос. Смышляевка. Сотрудник полиции пришел в сознание утром и вызвал бригаду скорой помощи. Он попал в реанимацию. Его жена от полученных травм погибла на месте. Екатерина Вашуркина была преподавателем кафедры «Автоматизация и управление технологическими процессами» Самарского государственного технического университета.
15 декабря по данному делу задержали пятерых подозреваемых. Предполагается, что речь идет о разбойном нападении.
Непосредственным исполнителям нападения, убийства и покушения на убийство Даниилу Елтышеву, Эрнсту Яцуненко и Виталию Яранкину предъявлено обвинение по пп. «ж, к» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30 и пп. «а, ж, к» ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 162 УК РФ (убийство и покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц с целью скрыть другое преступление; разбой).
«Водителю Андрею Пермякову, который привез преступников к дому Вашуркиных, предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 162 УК РФ, то есть в совершении разбойного нападения в составе группы лиц по предварительному сговору, - сообщают в СК РФ. - Непосредственно не принимавшей участие в разбойном нападении и убийстве Кристине Чистяковой, которая оказала содействие соучастникам в сокрытии похищенного и предметов со следами преступления, предъявлено обвинение по ст. 316 УК РФ, то есть в совершении укрывательства особо тяжких преступлений».
Все обвиняемые в ходе допросов дали показания по обстоятельствам нападения. С учетом их показаний удалось установить местонахождение всех предметов, похищенных из дома Вашуркиных, пишет Самру.ру.
«Так, помимо ранее обнаруженных предметов и орудия преступления, в месте, указанном обвиняемыми, обнаружен и изъят кошелек и банковские карты Екатерины Вашуркиной. Таким образом, на сегодняшний день установлена судьба всего похищенного имущества и денежных средств», - сказано в сообщении следователей.
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