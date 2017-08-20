У жителя Жигулевска в кармане шорт нашли марихуану

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Сотрудники ОМВД России по Жигулевску получили оперативную информацию о том, что на улице Приволжской у 35-летнего местного жителя при себе может находиться наркотическое средство. Оперативники приняли решение задержать подозреваемого и доставить его в отдел для дальнейшего разбирательства. В присутствии понятых стражи порядка провели личный досмотр подозреваемого.В заднем кармане шорт мужчины был обнаружен пакет с веществом растительного происхождения зеленого цвета. Согласно заключению экспертов, изъятое вещество является марихуаной общей массой 60,2 грамма, что относится к значительному размеру.По данным оперативников, подозреваемый нигде не работают и ранее к уголовной ответственности не привлекался.В настоящее время возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщает облМВД.