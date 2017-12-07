У жителя Жигулевска нашли пакет с марихуаной

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Во время патрулирования улиц в Жигулевске полицейские обратили внимание на мужчину, который в общественном месте распивал спиртные напитки. Стражи правопорядка пресекли административное правонарушение, задержали гражданина и доставили его в отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства.На вопрос полицейских, имеются ли у него при себе какие-либо запрещенные вещества, мужчина затруднился ответить и заметно занервничал. Сотрудники органов внутренних дел приняли решение досмотреть подозрительного гражданина. В ходе личного досмотра в присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили и изъяли у задержанного полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения зеленого цвета. Согласно заключению экспертов, в пакете находилась марихуана общей массой 22,1 грамма, что относится к значительному размеру. Задержанным оказался 36-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Подозреваемый пояснил, что хранил запрещенное вещество в целях личного употребления. В настоящее время эта версия тщательно проверяется правоохранителями.В настоящее время возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.