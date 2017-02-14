У жителя Приволжья изъяли полкило марихуаны

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В ходе обыска дома предполагаемого злоумышленника, расположенного в селе Приволжье, полицейские обнаружили вещество растительного происхождения. По заключению специалистов Экспертно-криминалистического центра областного главка, изъятым является марихуана общей массой более 520 граммов. Как выяснили стражи правопорядка в ходе допроса 52-летнего мужчины, марихуану он выращивал на территории Приволжского района, а затем хранил с целью личного употребления. Эта версия сейчас тщательно проверяется полицейскими.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Ведется следствие.