У жителя Красноярского района на кухне нашли емкость с коноплей

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К сотрудникам отделения по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по Красноярскому району поступила оперативная информация о возможной причастности 42-летнего жителя п. Старосемейкино к незаконному обороту наркотических веществ.Наркополицейские обнаружили у него дома пластмассовую емкость с веществом зеленого цвета, которую мужчина хранил на кухне на столе.Согласно заключению эксперта, в емкости находилось наркотическое средство – конопля массой 180,07 граммов, что относится к крупному размеру.По информации полицейских, злоумышленник ранее судим за аналогичные преступления. Как пояснил задержанный кусты дикорастущей конопли он обнаружил летом этого года и нарвал их, делая запас на зиму.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.