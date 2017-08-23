У жительницы Похвистневского района пьяный мужчина угнал машину

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В полицию Похвистневского района за помощью обратилась 57-летняя жительница районного центра. Женщина рассказала, что в ночь с 14 на 15 августа из двора многоэтажного дома по улице Бережкова неизвестный злоумышленник похитил принадлежащий ей автомобиль ВАЗ-21061.В ходе оперативных мероприятий была получена информация, что к совершению преступления может быть причастен ранее судимый за незаконное хранение наркотических средств безработный местный житель 1986 года рождения.Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение предполагаемого злоумышленника и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса подозреваемый дал признательные показания и пояснил, что около часа ночи 15 августа возвращался домой в состоянии алкогольного опьянения. Заметив припаркованный во дворе автомобиль, мужчина решил сесть за руль транспортного средства и совершить поездку по городу. В районе переулка Запрудного автомашина заглохла, и подозреваемый бросил ее на обочине.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело об угоне, сообщает облМВД. В настоящее время автомобиль возвращен потерпевшей.