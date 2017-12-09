У женщины из Безенчукского района из дома украли сумку с деньгами и паспортом, чтобы продолжить застолье
9 декабря 2017 10:03
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В полицию по Безенчукскому району поступило сообщение от жительницы поселка Безенчук 1957 года рождения о том, что у нее похитили имущество. Сумма причиненного ущерба составила 40 тысяч рублей.
Сотрудниками полиции установлено, что она проживает вместе с супругом в частном доме. Заявительница уехала по делам, а супруг, не закрыв за ней калитку и входную дверь, остался дома. Вскоре, вернувшись из поездки, женщина не обнаружила в оставленной на шкафу сумке сотового телефона, денег и паспорта, после чего обратилась в полицию.
В ходе оперативных мероприятий была установлена личность женщины, предположительно, похитившей имущество потерпевшей. Ей оказалась местная жительница 1981 года рождения, ранее судимая за мошенничество. В ходе опроса задержанной сотрудники полиции выяснили, что в тот день после распития спиртных напитков со своим знакомым она пошла домой, и решила проникнуть в чей-либо дом, чтобы раздобыть денег и продолжить застолье.
Как установили полицейские, проходя мимо дома пострадавшей, злоумышленница заметила приоткрытую калитку, после чего вошла во двор и проникла на веранду. Женщина постучала в дверь, но ей никто не открыл, и она прошла в прихожую, где увидела висящую на шкафу сумку, в которой находился телефон и деньги. Стражи правопорядка выяснили, что дороге домой на часть украденных денег подозреваемая купила алкоголь. Похищенный сотовый телефон она в дальнейшем сдала в ломбард, а вырученные денежные средства потратила на личные нужды.
В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело о краже, сообщает облМВД.
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