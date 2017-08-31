У тольяттинца грабитель из квартиры похитил телефон, ударив хозяина

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В полицию Тольятти поступило сообщение от 34-летнего местного жителя. Мужчина сообщил, что из его квартиры похищен мобильный телефон стоимостью 2 600 рублей.Полицейские выяснили, что злоумышленник проник в квартиру, расположенную на втором этаже дома по улице Юбилейной, через открытое окно. Злоумышленник проник в помещение, ударил потерпевшего, забрал со стола телефон и после чего скрылся. Правоохранители выяснили приметы подозреваемого и направили ориентировку оперативным службам.В ходе розыскных мероприятий, на следующий день сотрудниками уголовного розыска за совершение преступления, был задержан ране судимый за совершение кражи и приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем 19-летний местный житель. В ходе опроса молодой человек признался в содеянном. Похищенный телефон обнаружен у подозреваемого и возвращен законному владельцу.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о грабеже, ему грозит до 7 лет колонии.