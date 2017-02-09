У тольяттинки украли иномарку Mazda

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В полицию Тольятти обратилась 26-летняя местная жительница. Она рассказала о пропаже принадлежащего ей автомобиля «Mazda».По указанному заявительницей адресу для осмотра места происшествия и выяснения всех деталей случившегося прибыла следственно-оперативная группа. Опросив потерпевшую, сотрудники полиции установили, что транспортное средство было припарковано во дворе дома, расположенного на бульваре 50 лет Октября.Оперативники установили, что к краже иномарки может быть причастен житель Тольятти 1987 года рождения, не имеющий постоянного места заработка.По данным стражей правопорядка, подозреваемый продал украденное транспортное средство, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды. О краже возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.