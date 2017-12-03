У сызранца во дворе дома изъяли героин

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Сотрудники отдела наркоконтроля Межмуниципального управления МВД России «Сызранское» задержали с поличным местного жителя, подозреваемого в сбыте крупной партии героина. Мужчина 1974 года рождения был задержан во дворе одного из многоквартирных домов на ул. Шухорова сразу, после сбыта наркотического средства героин. В присутствии понятых полицейские изъяли с места происшествия полимерный пакет с порошкообразным веществом и направили в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению экспертов, изъятым является наркотическим веществом героин массой 70, 675 граммов, сообщает облМВД.По данным сотрудников полиции, подозреваемый в сбыте наркотиков нигде не работает и ранее был судим за кражу.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.