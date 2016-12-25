У самарца из квартиры знакомая украла 24 тысячи рублей

52

Самарец обнаружил пропажу денежных средств в размере 24 000 рублей. Самостоятельные поиски не дали результатов, и тогда 61-летний мужчина решил обратиться за помощью в полицию. Полицейские выяснили, что деньги пропали из квартиры, в которой проживает потерпевший.Эксперты не обнаружили на входной двери и окнах следов взлома. Этот факт позволил предположить, что денежные средства украл кто-то из знакомых потерпевшего.По словам мужчины, незадолго до обнаружения пропажи в гости к нему приходила 35-летняя знакомая. Проверив личность женщины, полицейские установили, что она не имеет постоянного места работы. Женщина рассказала, что потратила похищенные деньги на личные нужды.Возбуждено уголовное дело о краже, сообщает облМВД.