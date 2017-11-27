У самарчанки в квартире знакомые отобрали два сотовых телефона

108

Преступление было совершено в квартире дома, расположенного на улице Льва Толстого в Ленинском районе областного центра. Сообщение о преступлении поступило в полицию спустя несколько дней: к участковым уполномоченным полиции обратилась 32-летняя местная жительница и рассказала, что у нее открыто похитили два сотовых телефона.Сотрудникам полиции стало известно, что к совершению преступления причастны двое мужчин, с одним из которых заявительница была давно знакома. По словам женщины, в ходе общения между ней и мужчинами произошел конфликт. Во время словесной перепалки оппоненты схватили со стола лежавшие сотовые телефоны. На просьбы законной владелицы вернуть отобранное имущество гости не реагировали. Хозяйка сотовых телефонов призналась полицейским, что пыталась самостоятельно разрешить сложившуюся ситуацию, но положительных результатов это не дало.Подозреваемые – безработные и ранее попадавшие в поле зрения правоохранительных органов жители Самары 1985 года рождения. Сотрудникам полиции удалось выйти на след одного из разыскиваемых и задержать его. В настоящее время продолжается работа по установлению местонахождения второго подозреваемого.Возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД. Место нахождение похищенных сотовых телефонов устанавливается.