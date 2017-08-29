У ранее судимого самарца нашли героин и патроны

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В ходе проведения обыска в квартире у 47-летнего местного жителя были обнаружены и изъяты четыре свертка с порошкообразным веществом. Находку направили в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. В дальнейшем эксперты-криминалисты дали заключение, что это наркотическое средство массой 6,10 граммов. Также в жилище был обнаружен пакет, в котором находились семь патронов. Согласно проведенному исследованию выяснилось, что патроны являются боеприпасами отечественного заводского производства калибра 7,62 мм.Полицейские установили, что мужчина в настоящее время нигде не работает, и ранее судим за незаконный оборот наркотиков. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Ведется следствие.