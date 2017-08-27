У находившегося в местном розыске тольяттинца нашли коноплю

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Находившийся на маршруте патрулирования в Центральном районе Тольятти экипаж вневедомственной охраны заметил на улице Шлютова гражданина, который рвал листья с какого-то растения и складывал их в пакет, находившийся в его руках.Сотрудники Росгвардии предположили, что молодой человек собирает коноплю и направились к нему с целью пресечь правонарушение. При виде патрульного автомобиля тольяттинец предпринял попытку скрыться, но был задержан.При проверке по информационной базе данных выяснилось, что 24-летний тольяттинец около года находится в местном розыске. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа полиции. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-группа Росгвардии.