У молодого водителя в Новокуйбышевске нашли марихуану

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Во время несения службы на улице Суворова в Новокуйбышевске инспекторы ДПС задержали за нарушение Правил дорожного движения местного жителя 1997 года рождения. Во время составления протокола полицейские заметили, что молодой человек начал нервничать. Тогда стражи правопорядка приняли решение досмотреть нарушителя.В присутствии понятых сотрудники органов внутренних дел обнаружили у подозреваемого полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения темно-зеленого цвета. Исследование показало, что в пакете находилась марихуана массой 19,4 граммов.Полицейские установили, что задержанный нигде не работает и ранее не попадал в поле зрения правоохранителей. По факту незаконного хранения наркотических средств в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Сотрудники органов внутренних дел выясняют, откуда у молодого человека запрещенное вещество, и для каких целей оно предназначалось, сообщает облМВД.