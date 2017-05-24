У безработного в Жигулевске нашли пакет с марихуаной

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В Жигулевске возле одного из домов, расположенных на улице Магистральной, полицией был остановлен 44-летний местный житель. Внимание полицейских привлекло то, что при виде стражей правопорядка, мужчина заметно занервничал.В присутствии понятых сотрудники полиции провели личный досмотр задержанного. Во внутреннем кармане куртки, надетой на мужчину, был обнаружен полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения зеленого цвета. Изъятое вещество было направлено на экспертизу, а гражданин задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Согласно заключению экспертов, в пакете находилась марихуана массой 17,5 грамм, что относится к значительному размеру.По данным оперативников, подозреваемый нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался. В настоящее время возбуждено уголовное дело, солбщает облМВД.