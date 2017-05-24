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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

У безработного в Жигулевске нашли пакет с марихуаной

24 мая 2017 13:48
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У безработного в Жигулевске нашли пакет с марихуаной
Устанавливают канал поставки наркотика.

В Жигулевске возле одного из домов, расположенных на улице Магистральной, полицией был остановлен 44-летний местный житель. Внимание полицейских привлекло то, что при виде стражей правопорядка, мужчина заметно занервничал.

В присутствии понятых сотрудники полиции провели личный досмотр задержанного. Во внутреннем кармане куртки, надетой на мужчину, был обнаружен полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения зеленого цвета. Изъятое вещество было направлено на экспертизу, а гражданин задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Согласно заключению экспертов, в пакете находилась марихуана массой 17,5 грамм, что относится к значительному размеру.

По данным оперативников, подозреваемый нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался. В настоящее время возбуждено уголовное дело, солбщает облМВД.
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