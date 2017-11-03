У Захарченко нашли новые миллиарды: в рабочем кабинете, машине и двух квартирах, превращенных в денежные хранилища
3 ноября 2017 21:44
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«В ходе расследования у Захарченко и членов его семьи было обнаружено и арестовано более 374 млн руб., более $140 млн, более €2 млн, 13 квартир и 14 машино-мест, четыре дорогостоящие иномарки, а также один золотой слиток весом полкилограмма», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, деньги и ценности Захарченко хранил в рабочем кабинете, машине и двух квартирах, которые практически служили денежными хранилищами. Источник указал, что в квартире на Ломоносовском проспекте было обнаружено более $124 млн, почти €1,5 млн и более 342 млн руб. В квартире на Мичуринском проспекте полковник хранил около 19,5 млн руб., €600 тыс. и $20 тыс.
В машине обвиняемый возил более 13 млн руб., $170 тыс. и €5 тыс. В служебном кабинете было найдено 93 тыс. руб. Еще более $16 млн следователи нашли на счетах знакомой Захарченко.
«Помимо обнаруженных денег в своем иске Генпрокуратура просит обратить в доход государства 13 квартир, 14 машиномест, четыре автомобиля — Mercedes-Benz 250, Mercedes-Benz S500 4МATIC, Porsche Cayenne GTS, Porsche Cayenne S Hybrid, а также золотой слиток массой 500 г», — добавил источник ТАСС.
Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах сообщил, что квартира на Мичуринском проспекте, в которой нашли 19,5 млн руб., €600 тыс. и $20 тыс., принадлежала матери Захарченко. Также, добавил источник, там изъяты часы Rolex. Собеседник сообщил, что мать полковника подчеркнула, что все деньги «были накоплены и получены от продажи недвижимости».
Полковник МВД, начальник управления «Т» главного управления ведомства по экономической безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Захарченко был арестован в сентябре 2016 года. Его обвинили в получении взятки от предпринимателя Анатолия Пшегорницкого, в злоупотреблении служебными полномочиями и воспрепятствовании расследованию. Имущество Захарченко оценивают почти в 9 млрд руб., эту сумму нашли у полковника при обысках дома. Как сообщил Следственный комитет, общая сумма изъятых денег, включая валюту в рублевом эквиваленте, составила более 8,5 млрд руб. После начала следствия по делу Захарченко возглавляемое полковником управление «Т», которое занималось преступлениями в топливно-энергетической сфере, было упразднено.
Позже в отношении Захарченко раскрыли еще несколько эпизодов взятки, две из которых дал полковнику владелец ресторана La Maree Меди Дусс: одну — в $800 тыс. наличными за общее покровительство, а вторую — в виде дисконтной карты заведения на 3,5 млн руб. В августе Захарченко вменили еще один случай взятки, по которому он проходил в качестве подозреваемого, однако подробности этого эпизода правоохранители не раскрыли.
По делу полковника также арестован его отец Виктор Захарченко. Его обвинили по двум эпизодам пособничества в хищении банковских средств. Следователи выяснили, что в течение полутора лет он числился в качестве одного из руководителей банка «Московское ипотечное агентство» (МИА) и получил 4 млн руб. зарплаты, хотя реально там не работал. Как выяснил «Коммерсантъ», отец и сын Захарченко известны тем, что помогали владельцам и руководителям проблемных банков минимизировать потери перед отзывом лицензий, например выводить средства за границу и обналичивать их.
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