Трое самарцев с молотком напали на мужчину

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В отдел полиции поступило сообщение от 55-летнего местного жителя. Мужчина сообщил о том, что на него напали и под угрозой ножа и молотка отобрали имущество. На указанный в сообщении адрес прибыли сотрудник полиции. В ходе общения с заявителем выяснилось: нападение произошло по месту жительства потерпевшего - в комнате коммунальной квартиры, расположенной в доме на улице Победы. Около трех часов дня к мужчине пришли незваные гости – трое мужчин, один из которых был знакомым. В ходе разговора визитеры потребовали у хозяина жилплощади деньги. На отказ хозяина квартиры визитеры схватили лежавшие в комнате молоток и нож и, угрожая физической расправой, повторили свои требования. Получив очередной отказ, гости нанесли своей жертве телесные повреждения, после чего забрали находившийся в квартире металлолом и вышли из квартиры. Пострадавший , несмотря на полученные травмы, выбежал следом за своими обидчиками и догнал их. Возле расположенной неподалеку автозаправочной станции между мужчинами завязалась потасовка, после которой злоумышленники бросили похищенное и скрылись.Приметы мужчин заявитель передал сотрудникам полиции. О личностях подозреваемых сотрудникам полиции известно, что двое из подозреваемых – самарцы 1984 и 1989 годов рождения - ранее были судимы за совершение краж, третий предполагаемый участник нападения - 56 летний житель областного центра, ранее к уголовной ответственности не привлекался.В настоящее время возбуждено уголовное дело о разбое, сообщает облМВД. Ведется следствие.