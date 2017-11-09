Трое самарцев с молотком напали на мужчину
9 ноября 2017 09:21
121
В отдел полиции поступило сообщение от 55-летнего местного жителя. Мужчина сообщил о том, что на него напали и под угрозой ножа и молотка отобрали имущество. На указанный в сообщении адрес прибыли сотрудник полиции. В ходе общения с заявителем выяснилось: нападение произошло по месту жительства потерпевшего - в комнате коммунальной квартиры, расположенной в доме на улице Победы. Около трех часов дня к мужчине пришли незваные гости – трое мужчин, один из которых был знакомым. В ходе разговора визитеры потребовали у хозяина жилплощади деньги. На отказ хозяина квартиры визитеры схватили лежавшие в комнате молоток и нож и, угрожая физической расправой, повторили свои требования. Получив очередной отказ, гости нанесли своей жертве телесные повреждения, после чего забрали находившийся в квартире металлолом и вышли из квартиры. Пострадавший , несмотря на полученные травмы, выбежал следом за своими обидчиками и догнал их. Возле расположенной неподалеку автозаправочной станции между мужчинами завязалась потасовка, после которой злоумышленники бросили похищенное и скрылись.
Приметы мужчин заявитель передал сотрудникам полиции. О личностях подозреваемых сотрудникам полиции известно, что двое из подозреваемых – самарцы 1984 и 1989 годов рождения - ранее были судимы за совершение краж, третий предполагаемый участник нападения - 56 летний житель областного центра, ранее к уголовной ответственности не привлекался.
В настоящее время возбуждено уголовное дело о разбое, сообщает облМВД. Ведется следствие.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
9 ноября 2017 09:43
Она пыталась обмануть судебных приставов, утверждая, что проживает с бывшим супругом и детьми. Закон
128
8 ноября 2017 22:15
По закону ему может грозить лишение депутатских полномочий. Закон
426
8 ноября 2017 20:01
Директор самого крупного в России и в Европе мусорного полигона «Тимохово» обвиняется в незаконном предпринимательстве. Уголовное дело возбуждено после... Закон
261
8 ноября 2017 16:36
Санкционный товар был уничтожен механическим способом на Дубово-Уметском ветсанутильзаводе. Закон
238
8 ноября 2017 09:44
Изъяли больше 21 литра спиртного. Закон
199
7 ноября 2017 19:57
Установлено, что в торговом павильоне «Продукты» на пр. Карла Маркса, а также в помещении бара на пр. Металлургов находятся терминалы, с помощью которых... Закон
442
7 ноября 2017 16:38
С лишением права занимать руководящие должности в государственных, муниципальных или частных учреждениях здравоохранения, связанные с правом выдачи листков... Закон
262
Происшествия
9 ноября 2017 14:30
Сотрудница полиции приходит к начальству и просит отпустить ее домой. Ее муж в неадекватном состоянии и угрожает убить их 4-летнего сына. Женщине запрещают... Происшествия
48
9 ноября 2017 14:01
Она заступилась за задержанную девочку-подростка. Происшествия
87
9 ноября 2017 13:45
Лидирующую позицию в рейтинге на сегодня занимает Москва. Происшествия
89
Криминал
9 ноября 2017 12:48
Он похитил из кассы организации 16 тысяч рублей. Криминал
103
9 ноября 2017 10:58
Они похитили у мужчины 2 200 рублей. Криминал
110
9 ноября 2017 10:29
Подозреваемый бросил на землю аккумуляторы, которые нес в руках, и скрылся во дворах. Криминал
185
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
3928
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1515
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8389
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2287
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
8873
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2697
Фоторепортажи
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1158
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1628
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1505
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1272
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2899
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
2720
Мероприятия