Трое молодых жителей Жигулевска воровали колодезные люки

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В Жигулевске полиция установила, что местные жители 1992,1996 и 1991 года рождения причастны к краже двух чугунных люков с уличных колодцев водоотведения.Молодые люди передвигались по городу на автомобиле, который с виду был сильно перегружен. Транспортное средство привлекло внимание патрулирующих улицы сотрудников вневедомтсвенной охраны регионального управления Росгвардии. В ходе осмотра автомашины сотрудники правоохранительных органов выяснили причину занижения автомобиля - в багажном отделении находились два чугунных люка. Пояснить, откуда их взяли, молодые люди не смогли. Для дальнейшего разбирательства водитель и пассажиры машины бвли доставлены в отдел полиции.В результате работы полицейские установили, что обнаруженные люки принадлежат одной из организации города. В ходе допроса стражам правопорядка задержанные пояснили, что имущество похитили и планировали сдать его в пункт прием металла, а вырученные деньги потратить на собственные нужды.По данным оперативников, к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств привлекался молодой человек 1992 года рождения. В настоящее время похищенное возвращено законному владельцу.О краже возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.