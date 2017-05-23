Трое безработных самарцев ночью ограбили молодого человека
23 мая 2017 09:39
109
В минувшую субботу рано утром, примерно в 3 часа 15 минут, в дежурную часть отдела полиции № 4 Управления МВД России по г. Самаре поступило сообщение о совершенном на улице Осипенко ограблении. Жертвой преступления стал местный житель 1984 года рождения. Самарец около 3 часов утра проходил мимо дома, расположенного на улице Осипенко. В этот момент к нему подошли трое незнакомцев и, применив физическую силу, отобрали денежные средства в сумме 500 рублей и сотовый телефон.
Сотрудники полиции предположили, что нападавшие не могли далеко убежать. Вскоре эта версия подтвердилась. Недалеко от места преступления полицейские задержали одного из подозреваемых. Затем были задержаны и остальные. Предполагаемых злоумышленников доставили в отдел полиции, где в ходе досмотровых мероприятий у одного из них был обнаружен сотовый телефон потерпевшего.
При установлении личностей подозреваемых стало известно, что все они проживают в Самаре и нигде не работают. Старший из них – парень 1993 года рождения, ранее к уголовной ответственности не привлекался, его приятели – молодые люди 1994 и 1995 годов рождения, ранее попадали в поле зрения сотрудников органов внутренних дел.
К настоящему времени в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
22 мая 2017 22:57
Росалкогольрегулирование (РАР) разрешило малым производителям пива, сидра и медовухи продолжать выпуск продукции даже в случае, если оно выдало решение о... Закон
177
22 мая 2017 22:31
Уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма направлено в суд. Закон
148
22 мая 2017 19:16
В ходе ссоры он нанес своей дочери, 1975 года рождения, не менее 14 ударов по голове металлической гантелью. Закон
694
22 мая 2017 18:18
Фигурантом оказался 50-летний гражданин Израиля, который в состоянии алкогольного опьянения пытался открыть в полете дверь самолета. Закон
242
22 мая 2017 18:07
Гособвинение запросило для экс-директора ФСИН Александра Реймера девять лет колонии. Реймер похитил 1,3 млрд руб. на махинациях при закупках электронных... Закон
210
21 мая 2017 11:35
По подсчетам полицейских и судебных приставов, около трети штрафов остаются неоплаченными и подлежат принудительному взысканию. Закон
211
20 мая 2017 20:14
В настоящее время в возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Закон
275
Происшествия
23 мая 2017 10:21
Пожар распространился на 20 кв. метров. Происшествия
104
23 мая 2017 09:50
Он ушел из школы 20 мая и исчез. Происшествия
155
23 мая 2017 09:32
Пожар тушили 23 человека. Происшествия
158
Криминал
23 мая 2017 11:28
Ее задержали сотрудники Росгвардии. Криминал
89
23 мая 2017 10:29
Пострадавший мужчина попал в больницу. Криминал
98
23 мая 2017 10:08
Ранее мужчина пртребовал у нее деньги. Криминал
88
Видео
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
531
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
599
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1267
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1397
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1576
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2864
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1524
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1169
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
687
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1063
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2319
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3322
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают