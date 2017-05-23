Трое безработных самарцев ночью ограбили молодого человека

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В минувшую субботу рано утром, примерно в 3 часа 15 минут, в дежурную часть отдела полиции № 4 Управления МВД России по г. Самаре поступило сообщение о совершенном на улице Осипенко ограблении. Жертвой преступления стал местный житель 1984 года рождения. Самарец около 3 часов утра проходил мимо дома, расположенного на улице Осипенко. В этот момент к нему подошли трое незнакомцев и, применив физическую силу, отобрали денежные средства в сумме 500 рублей и сотовый телефон.Сотрудники полиции предположили, что нападавшие не могли далеко убежать. Вскоре эта версия подтвердилась. Недалеко от места преступления полицейские задержали одного из подозреваемых. Затем были задержаны и остальные. Предполагаемых злоумышленников доставили в отдел полиции, где в ходе досмотровых мероприятий у одного из них был обнаружен сотовый телефон потерпевшего.При установлении личностей подозреваемых стало известно, что все они проживают в Самаре и нигде не работают. Старший из них – парень 1993 года рождения, ранее к уголовной ответственности не привлекался, его приятели – молодые люди 1994 и 1995 годов рождения, ранее попадали в поле зрения сотрудников органов внутренних дел.К настоящему времени в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД.