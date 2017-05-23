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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Трое безработных самарцев ночью ограбили молодого человека

23 мая 2017 09:39
109
Трое безработных самарцев ночью ограбили молодого человека
Подозреваемых задержали спустя час после совершения преступления

В минувшую субботу рано утром, примерно в 3 часа 15 минут, в дежурную часть отдела полиции № 4 Управления МВД России по г. Самаре поступило сообщение о совершенном на улице Осипенко ограблении. Жертвой преступления стал  местный житель 1984 года рождения.  Самарец около 3 часов утра проходил мимо дома, расположенного на улице Осипенко. В этот момент к нему подошли трое незнакомцев и, применив физическую силу, отобрали денежные средства в сумме 500 рублей и сотовый телефон.

Сотрудники полиции предположили, что нападавшие не могли далеко убежать.  Вскоре эта версия подтвердилась. Недалеко от места преступления полицейские задержали одного из подозреваемых. Затем были задержаны и остальные. Предполагаемых злоумышленников доставили в отдел полиции, где в ходе досмотровых мероприятий у одного из них был обнаружен сотовый телефон потерпевшего.

При установлении личностей подозреваемых стало известно, что все они проживают в Самаре и нигде не работают. Старший из них – парень 1993 года рождения, ранее к уголовной ответственности не привлекался, его приятели – молодые люди 1994 и 1995 годов рождения, ранее попадали в поле зрения сотрудников органов внутренних дел.

К настоящему времени в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД.
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