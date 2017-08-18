Три жительницы Самары пытались украсть 6 пакетов с колбасой
18 августа 2017 10:31
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Патрулировавший Красноглинский район Самары экипаж вневедомственной охраны стал свидетелем того, как трое женщин пытались проникнуть в киоск с фруктами. Он располагался в торговых рядах на улице Ногина. Сотрудники Росгвардии пресекли противоправное деяние и задержали предполагаемых злоумышленниц.
Осмотрев место происшествия, стражи правопорядка обнаружили неподалеку вскрытый продуктовый киоск, торгующий колбасными изделиями. Патрульные изъяли у задержанных орудия преступления – четыре отвертки, зубило и молоток, а так же шесть пакетов с украденной колбасой.
Ранее судимые жительницы областного центра 1982, 1984 и 1987 годов рождения были переданы вызванной на место происшествия следственно-оперативной группе полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу», сообщает пресс-группа РОсгвардии.
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