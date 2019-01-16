Требуют выкуп. Захватившие российских моряков пираты вышли на связь
16 января 2019 21:33
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По его словам, злоумышленники дали капитану корабля Андрею Иванову поговорить с судовладельцем. Уроженец Новосибирска заверил, что все захваченные в плен россияне живы, условия их содержания приемлемые. Сейчас обговаривается сумма выкупа, а также страна, где будет проходить обмен моряков на деньги.
Напомним, 2 января в Гвинейском заливе у берегов Бенина пираты напали на судно-контейнеровоз MSC Mandy под флагом Панамы и захватили шесть из 24 членов экипажа. Все они оказались гражданами РФ. В Посольстве РФ в Бенине сообщили, что за похищенных моряков может быть заплачен выкуп, однако пираты две недели не выходили на связь.
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