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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Требуют выкуп. Захватившие российских моряков пираты вышли на связь

16 января 2019 21:33
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Капитан корабля рассказал, что все пленённые живы, условия их содержания приемлемые.
Пираты, похитившие российских моряков с контейнеровоза MSC Mandу у берегов Бенина, вышли на связь с судовладельцем и озвучили условия освобождения пленных, передает life.ru. Об этом сообщает "Пятый канал" со ссылкой на главу Российского профессионального союза моряков Юрия Сухорукова.

По его словам, злоумышленники дали капитану корабля Андрею Иванову поговорить с судовладельцем. Уроженец Новосибирска заверил, что все захваченные в плен россияне живы, условия их содержания приемлемые. Сейчас обговаривается сумма выкупа, а также страна, где будет проходить обмен моряков на деньги.

Напомним, 2 января в Гвинейском заливе у берегов Бенина пираты напали на судно-контейнеровоз MSC Mandy под флагом Панамы и захватили шесть из 24 членов экипажа. Все они оказались гражданами РФ. В Посольстве РФ в Бенине сообщили, что за похищенных моряков может быть заплачен выкуп, однако пираты две недели не выходили на связь. 





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