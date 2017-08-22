Тольяттинца задержали за мошенничество в сфере страхования
22 августа 2017 09:25
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Сотрудники Управления уголовного розыска областного главка совместно с коллегами из тольяттинской полиции задержали жителя Тольятти 1979 года рождения, подозреваемого в мошенничестве в сфере страхования. Как следует из собранных полицейскими материалов, мужчина обратился в правоохранительные органы с сообщением о краже автомашины. Он сообщил, что транспортное средство стоимостью около 11 миллионов рублей пропало в феврале 2017 года от дома, расположенного на улице Автостроителей города Тольятти. Дорогостоящая иномарка была застрахована. В ходе работы на месте происшествия у сотрудников полиции появилась версия, что кража была инсценирована, а владелец транспортного средства ложно заявил о преступлении с целью получения денежной компенсации от страховой компании. В результате проведения комплекса оперативных мероприятий полицейские установили, что автомобиль еще в декабре 2016 года выехал за пределы Российской Федерации и в настоящий момент находится на территории другого государства.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
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