Тольяттинца обвинили в очередном эпизоде мошенничества
15 ноября 2017 12:37
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В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества в отношении жителя Тольятти 1978 года рождения, сотрудники органов внутренних дел установили причастность подозреваемого к совершению еще одного противоправного деяния. Из материалов уголовного дела следует, что в ноябре 2016 года злоумышленник взял в аренду иномарку, принадлежащую лизинговой компании.
По данным полицейских, через несколько месяцев мужчина продал транспортное средство третьим лицам. Вырученные денежные средства он потратил на личные нужды. Узнав о произошедшем, представитель компании обратился в полицию.
Опросив заявителя и изучив документы, сотрудники органов внутренних дел выяснили необходимую информацию, после чего злоумышленник был доставлен в отдел полиции №21 Управления МВД России по г.Тольятти для дальнейшего разбирательства.
В настоящее время возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемый признал свою вину. Сотрудники полиции предпринимают меры по обнаружению похищенного автомобиля, сообщает облМВД.
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