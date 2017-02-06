Тольяттинского разбойника обвинили еще и в грабеже

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В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту разбойного нападения, полицейские установили причастность подозреваемого к совершению еще одного преступного деяния.По версии следствия, в сентябре прошлого года в квартире дома, расположенного на улице Жукова в Тольятти, предполагаемый злоумышленник 1984 года рождения, применив физическую силу, открыто похитил деньги у своей 63-летней матери. Преступление произошло на территории жилплощади, где они оба проживают.Возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД.