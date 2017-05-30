Тольяттинка вооружилась двумя ножами и угрожала убить соседей

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Инцидент произошел в утреннее время. Находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны получил информацию о драке в квартире дома, расположенного на Московском проспекте. Сотрудники Росгвардии незамедлительно выехали по указанному в сообщении адресу.В ходе разбирательства на месте происшествия патрульные установили, что во время употребления горячительных напитков между местными жителями произошла ссора. 32-летняя женщина, держа в руках два ножа, угрожала своим соседям расправой. Сотрудники вневедомственной охраны задержали нарушительницу спокойствия и вызвали н место происшествия следственно-оперативную группу полиции. Ранее женщину уже судили за убийство.Сотрудники Росгвардии передали задержанную полицейским. В отношении жительницы Тольятти возбудили уголовное дело по статье об угрозе убийством, сообщает пресс-группа.