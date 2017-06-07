Тольяттинка сумела спасти сумку от грабителя

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В полицию Тольятти поступило заявление от местной жительницы. Женщина сообщила, что возле дома на улице Степана Разина на нее напал мужчина и пытался рывком похитить сумку с вещами, но не довел свой преступный умысел до конца. Сумка держалась на ремешке, перекинутом через плечо заявительницы.Женщина подробно описала нападавшего. Это был молодой человек, на вид лет 20-ти, ростом около 170 сантиметров, худощавого телосложения, с темными волосами. Он был одет в темную куртку, синие джинсы. Ориентировку стражи порядка направили всем наружным службам.При патрулировании улиц Автозаводского района Тольятти, экипаж патрульно–постовой службы полиции УМВД России по г. Тольятти заметил мужчину, который при виде патрульной машины попытался скрыться во дворе ближайшего дома. По приметам мужчина был похож на подозреваемого, совершившего грабеж. Его задержали и доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего, где его сразу опознала заявительница.Предполагаемый злоумышленник 1997 года рождения официально нигде не работает, в прошлом был судим за кражу. В настоящее время полицейские проверяют задержанного на причастность к другим противоправным деяниям.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД.