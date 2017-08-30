Тольяттинка ограбила подругу матери

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В полицию Тольятти обратилась местная жительница 1945 года рождения с сообщением о том, что у нее похитили денежные средства из сумки.Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что пенсионерка зашла в гости к соседке, проживающей в доме, расположенном по Молодежному бульвару. Пообщавшись с подругой, женщина ушла, оставив по забывчивости свою сумку. Этим воспользовалась дочь подруги, которая вытащила из неё деньги в сумме 4 тысячи рублей, и попыталась уйти, однако ее мать заметила это и попыталась помешать, но девушка проигнорировала просьбы родственницы и скрылась.В ходе проведения оперативных мероприятий подозреваемая была задержана. Ею оказалась ранее судимая за совершение кражи жительница Тольятти 1983 года рождения. В содеянном девушка призналась и пояснила полицейским, что похищенные деньги потратила по своему усмотрению.В настоящее время о грабеже возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.