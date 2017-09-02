Тольяттинка, отмечая день рождения, ударила мужа ножом

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В отдел полиции Тольятти поступило сообщение из медицинского учреждения о поступлении к ним мужчины 1980 года рождения с ножевым ранением с улицы Ярославской.Сотрудники полиции установили, что преступление произошло по месту жительства потерпевшего. В этот день у его жены был день рождение. Отмечая праздник и распивая спиртные напитки у семейно пары произошел конфликт, в ходе которого возлюбленная нанесла мужу ножевое ранение брюшной полости. Скорую помощь пострадавшему женщина вызвала самостоятельно. По информации полицейских местная жительница 1972 года рождения ранее к уголовной ответственности не привлекалась.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.