Тольяттинец заплатит штраф за продажу алкоголя без лицензии

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Сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области совместно с представителями общественного движения «Народный контроль» проведена проверка деятельности бара, расположенного на улице 22 Партсъезда в Промышленном районе областного центра.В ходе проверки установлен факт осуществления деятельности по оказанию услуг общественного питания без регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя либо в качестве юридического лица, а также факт реализации алкогольной продукции без соответствующей лицензии. Находящаяся в незаконном обороте алкогольная продукция изъята.За совершение указанного правонарушения виновное лицо ожидает административный штраф в размере от 2 500 до 4 500 рублей, сообщает облМВД.