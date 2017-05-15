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Уже теряя сознание, пострадавший (1983 года рождения) успел рассказать, что употреблял спиртное вместе с братом. Во время внезапно возникшего конфликта родственник нанес ему ранения. В дальнейшем потерпевший скончался.
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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Тольяттинец во время застолья нанес смертельные ножевые ранения родному брату

15 мая 2017 17:23
73
Уже теряя сознание, пострадавший (1983 года рождения) успел рассказать, что употреблял спиртное вместе с братом. Во время внезапно возникшего конфликта родственник нанес ему ранения. В дальнейшем потерпевший скончался.
В ночное время находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны заметил мужчину, который выбежал из подъезда дома, расположенного на улице Мира в Тольятти. Сотрудники Росгвардии остановились, чтобы выяснить, что случилось. Тольяттинец, от которого сильно пахло алкоголем, рассказал, что кто-то нанес его родному брату ножевые ранения. Кто это сделал, он якобы не знал.

Патрульные незамедлительно проследовали в квартиру, где произошел инцидент. Там стражи правопорядка обнаружили окровавленного мужчину. Сотрудники вневедомственной охраны оказали ему первую помощь, вызвали на место происшествия медиков и сообщили о случившемся в дежурную часть районного отдела полиции.

Уже теряя сознание, пострадавший (1983 года рождения) успел рассказать, что употреблял спиртное вместе с братом. Во время внезапно возникшего конфликта родственник нанес ему ранения. В дальнейшем потерпевший скончался.

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого 1984 года рождения и передали его прибывшей следственно-оперативной группе. Следственным управлением СК России по Самарской области в отношении безработного ранее не судимого жителя Тольятти возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщает пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области. 
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