Тольяттинец во время застолья нанес смертельные ножевые ранения родному брату

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Патрульные незамедлительно проследовали в квартиру, где произошел инцидент. Там стражи правопорядка обнаружили окровавленного мужчину. Сотрудники вневедомственной охраны оказали ему первую помощь, вызвали на место происшествия медиков и сообщили о случившемся в дежурную часть районного отдела полиции.Уже теряя сознание, пострадавший (1983 года рождения) успел рассказать, что употреблял спиртное вместе с братом. Во время внезапно возникшего конфликта родственник нанес ему ранения. В дальнейшем потерпевший скончался.Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого 1984 года рождения и передали его прибывшей следственно-оперативной группе. Следственным управлением СК России по Самарской области в отношении безработного ранее не судимого жителя Тольятти возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщает пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области.